Ciclismo Più di trecento al Città di Seregno Trionfa la CX Devo Academy

La quinta edizione del Trofeo Città di Seregno, seconda tappa del Trofeo BCC Barlassina di Ciclocross, si è svolta al Parco 2 Giugno della Porada, con oltre 300 partecipanti. La competizione ha visto la vittoria della CX Devo Academy, consolidando il ruolo di questo evento nel panorama del ciclismo amatoriale e dilettantistico locale. Un appuntamento che conferma l’interesse crescente per questa disciplina nel territorio.

Più di 300 partecipanti alla quinta edizione del Trofeo città di Seregno -2° Trofeo BCC Barlassina di Ciclocross al Parco 2 Giugno della Porada di Seregno. Su un percorso asciutto, la CX Devo Academy con quattro vittorie ha recitato la parte della protagonista. Il team di Marco Baccin è andato a bersaglio con l'esordiente Giorgia Vottero e gli allievi Nicolò Maglietti, Anna Mombello e Matilde Anselmi. Mentre il monzese Matto Jacopo Gualtieri si è classificato al secondo posto tra gli allievi di secondo anno dietro Riccardo Nadal: quarto Mattia Ostinelli e quinto Davide Enrico Ghezzi della Salus Seregno De Rosa.

