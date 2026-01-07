Capitale italiana della cultura finisce qui | al teatro Pirandello cerimonia sobria tra istituzioni e musica

Il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà sabato 10 gennaio alle 18 una cerimonia ufficiale per concludere il periodo di Capitale italiana della cultura. L’evento sarà caratterizzato da una cerimonia sobria, con incontri istituzionali e un intervento musicale moderato, riflettendo il tono di un momento istituzionale e di chiusura di questa importante designazione.

Sarà una cerimonia essenziale, istituzionale e con una presenza musicale misurata quella in programma sabato 10 gennaio alle 18 al teatro Pirandello per l'atto conclusivo di Agrigento Capitale italiana della cultura. L'evento, che si avvale della regia di Marco Savatteri, è stato pensato per.

