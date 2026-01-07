Calciomercato Napoli | spunta il Nottingham Forest! Può lasciare gli azzurri a gennaio e approdare in Premier Cosa succede

Sul calciomercato del Napoli si registra l’interesse del Nottingham Forest per un giocatore azzurro, con possibilità di trasferimento a gennaio. La situazione coinvolge anche il futuro di Lorenzo Lucca, che potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato invernale. In questo articolo vengono analizzati i dettagli della trattativa e le implicazioni per le squadre coinvolte.

Calciomercato Napoli: il Nottingham Forest è interessato a questo giocatore azzurro. Tutti i dettagli del possibile colpo Il futuro di Lorenzo Lucca rischia di diventare uno dei tormentoni più caldi di questa sessione invernale di calciomercato. L’attaccante del Napoli, arrivato all’ombra del Vesuvio per offrire un’alternativa fisica e aerea al reparto avanzato, è finito nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: spunta il Nottingham Forest! Può lasciare gli azzurri a gennaio e approdare in Premier. Cosa succede Leggi anche: Lucca vicino a lasciare Napoli: oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest su di lui Leggi anche: Lucca può già lasciare il Napoli? Cosa filtra in vista del mercato di gennaio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciomercato Napoli: spunta la confessione di Noa Lang alla dirigenza azzurra; Napoli, svolta per la cessione di Lucca? “C’è stata una telefonata”; Calciomercato Napoli, Lucca può partire già a gennaio: spunta l’idea Dovbyk dalla Roma; Napoli, Lucca ai saluti? Spunta il retroscena che allontana l’attaccante. RAI - Il Napoli vira su Ndoye: la risposta del Nottingham. Proposto Ferguson - Giovanni Manna, Direttore Sportivo degli azzurri, avrebbe chiesto Dan Ndoye, calciatore del Nottingham. msn.com

Calciomercato Napoli, Lucca può partire già a gennaio: spunta l’idea Dovbyk dalla Roma - Le ultimissime Il valzer dei centravanti è iniziato e Lorenzo Lucca è il principale indiziato a lasciare il Napoli, nea ... calcionews24.com

Il calciomercato estivo del Napoli è stato un flop Ed ora il blocco in quello invernale complicherà le cose: che ne pensate @gabrielemascolo00 @_lucapaglioni_ #napoli #calciomercato #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook

Calciomercato in diretta: #Roma, #Napoli e #Lazio, segui tutte le trattative LIVE x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.