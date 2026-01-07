Allegri elogia Modri? e guarda avanti | Conta la passione non solo il talento

Alla vigilia della partita contro il Genoa, Massimiliano Allegri analizza il ruolo di due figure fondamentali per il Milan: Mike Maignan e Luka Modri?. L’allenatore sottolinea l’importanza della passione e dell’impegno, evidenziando come non siano solo il talento individuale a fare la differenza, ma anche l’attitudine e la determinazione dei giocatori. Un approccio sobrio e realistico che guarda al presente e alle prospettive future del team.

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri traccia una linea netta sul presente e sul futuro del Milan, soffermandosi su due figure chiave: Mike Maignan e Luka Modri?. Sul portiere, il messaggio è istituzionale ma chiaro: il club sta lavorando per costruire il futuro e l’obiettivo resta uno solo, chiudere la stagione tra le prime quattro. Nessun annuncio, ma fiducia nel percorso societario. Poi l’elogio che va oltre il campo. Modri? non viene celebrato per il talento – dato per scontato – ma per l’atteggiamento quotidiano. Allegri sottolinea la sua umiltà, la cura maniacale del lavoro, la rabbia per un passaggio sbagliato e la capacità di chiedere scusa. 🔗 Leggi su Milanzone.itImmagine generica

