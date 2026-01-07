Allegri elogia Modri? e guarda avanti | Conta la passione non solo il talento

Alla vigilia della partita contro il Genoa, Massimiliano Allegri analizza il ruolo di due figure fondamentali per il Milan: Mike Maignan e Luka Modri?. L’allenatore sottolinea l’importanza della passione e dell’impegno, evidenziando come non siano solo il talento individuale a fare la differenza, ma anche l’attitudine e la determinazione dei giocatori. Un approccio sobrio e realistico che guarda al presente e alle prospettive future del team.

