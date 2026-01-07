Addio a Irene dal manifesto
Lunedì 5 gennaio si è spenta Irene Leozappa, a 88 anni. Madre di Adolfo Gaudioso, ha lasciato un ricordo di generosità e affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la famiglia e per chi l’ha conosciuta. Un momento di cordoglio per ricordare la sua presenza discreta e il suo ruolo importante nella vita di molti.
Se ne è andata lunedì 5 gennaio, all’età di 88 anni, Irene Leozappa, mamma del nostro Adolfo Gaudioso. L’ultimo saluto ieri, a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Un Posto Al Sole , Addio A Greta Putaturo: Ecco Chi E’ La Nuova Irene!
Leggi anche: Edoardo Tincani racconta il coraggio di Irene nel nuovo singolo “Irene è sicura”
Suore salutano dopo 100 anni Santa Maria del Rovere. La messa di addio a Irene, Maristella e Rosalba: «Ce ne andiamo con grande dispiacere» - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.