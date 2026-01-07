Addio a Irene dal manifesto

Lunedì 5 gennaio si è spenta Irene Leozappa, a 88 anni. Madre di Adolfo Gaudioso, ha lasciato un ricordo di generosità e affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la famiglia e per chi l’ha conosciuta. Un momento di cordoglio per ricordare la sua presenza discreta e il suo ruolo importante nella vita di molti.

