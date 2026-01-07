? LIVE! Bologna-Atalanta 0-1 | tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Bologna-Atalanta, terminata con il risultato di 0-1. Qui troverai tutte le notizie più recenti, i dettagli sui marcatori e le formazioni ufficiali. Resta con noi per un’analisi completa e obiettiva di questa sfida di Serie A.

Bologna-Atalanta 0-1. Marcatori: 37? Krstovic Bologna (4-3-3): Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini (46? Rowe), Dallinga, Cambiaghi. A disp. Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis, Sulemana, Moro, Pobega, Odgaard, Dominguez, Castro, Immobile. All. Italiano Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Zalewski. A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Kamaldeen, Maldini. All. Palladino Arbitro: Di Bello Ammoniti: – Espulsi: – Note: recupero tempo pt 1? Gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: ? LIVE! Bologna-Atalanta 0-0: tutti gli aggiornamenti in diretta

Leggi anche: ? LIVE! Bologna-Atalanta in diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bologna-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Bologna-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, oggi alle 18.30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona - Napoli-Verona, cronaca testuale; Bologna - Atalanta in Diretta Streaming | IT.

Serie A, in campo Bologna-Atalanta 0-1 LIVE - LA VIGILIA Tra conferme e turnover mirato: l'Atalanta a Bologna aggiunge alla lista degli infortunati, comprendente già Bakker e Bellanova, anche Kolasinac, uscito al 26' contro la Roma e sostituito ... ansa.it