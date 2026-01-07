? LIVE! Bologna-Atalanta 0-0 | tutti gli aggiornamenti in diretta
Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra Bologna e Atalanta, terminata con un punteggio di 0-0. Ecco le formazioni e le principali novità della partita, giocata con un modulo 4-3-3 per i rossoblù e i bergamaschi. Restate con noi per tutte le informazioni aggiornate su andamento e risultati dell’incontro.
Bologna-Atalanta 0-0. Marcatori: – Bologna (4-3-3): Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. A disp. Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis, Sulemana, Moro, Pobega, Odgaard, Dominguez, Rowe, Castro, Immobile. All. Italiano Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Zalewski. A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Kamaldeen, Maldini. All. Palladino Arbitro: Di Bello Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
