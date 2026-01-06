Zaia presenta il suo manifesto liberale

Luca Zaia ha annunciato il suo «manifesto liberale», articolato in cinque punti. L’obiettivo è delineare una proposta concreta per una «destra liberale» che favorisca autonomia, politica estera e sicurezza. In un intervento sul Foglio, Zaia propone un percorso per una svolta nel centrodestra, con indicazioni chiare e articolate. Questo documento intende offrire una base per un dibattito politico orientato a valori di responsabilità e pragmatismo.

Zaia scuote la Lega con il suo manifesto: destra liberale che pensi ai giovani - L’esponente leghista sul Foglio: «Autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, libertà sui temi etici e integrazione sono i “punti cardine” su cui il centrodestra deve dimostrare di essere una forz ... msn.com

Lega, lo strappo di Zaia: autonomia, sicurezza e diritti civili. Programma in cinque punti per sfidare Salvini - Autonomia, l'ex governatore Luca Zaia presenta il suo programma per la futura destra moderata che taglia fuori Salvini ... lanotiziagiornale.it

Che tra Luca Zaia e Roberto Vannacci non corresse buon sangue era noto da tempo. Ora, interpellato sull’intervento dell’ex presidente del Veneto pubblicato oggi - 5 gennaio - su Il Foglio, il vicesegretario del Carroccio dice esplicitamente che “Zaia non è il m - facebook.com facebook

