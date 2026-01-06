Zaia presenta il suo manifesto liberale

Luca Zaia ha annunciato il suo «manifesto liberale», articolato in cinque punti. L’obiettivo è delineare una proposta concreta per una «destra liberale» che favorisca autonomia, politica estera e sicurezza. In un intervento sul Foglio, Zaia propone un percorso per una svolta nel centrodestra, con indicazioni chiare e articolate. Questo documento intende offrire una base per un dibattito politico orientato a valori di responsabilità e pragmatismo.

Un manifesto politico in cinque punti per una «destra liberale». Nel suo intervento sul Foglio, Luca Zaia elenca i punti per imprimere una svolta nel centrodestra: autonomia, politica estera, sicurezza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

