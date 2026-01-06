Via del Pioppogatto Ponte in sicurezza Il cantiere può partire

È in fase di avanzamento l’iter per avviare i lavori di messa in sicurezza del ponte di via del Pioppogatto. L’intervento, volto a garantire la stabilità e la sicurezza della struttura, sta seguendo le procedure previste. Quando tutti i permessi saranno ottenuti, sarà possibile avviare ufficialmente il cantiere. Restano aggiornamenti in merito alle tempistiche e alle modalità di intervento.

Procede l'iter che porterà al cantiere dei lavori di messa in sicurezza del ponte di via del Pioppogatto. Un progetto complesso che ha richiesto lo svolgimento di una relazione geologica a supporto della progettazione e l'esecuzione di indagini geognostiche e di indagini geofisiche che hanno evidenziato alcune necessità di intervento con relativo aumento dei costi a 430 mila euro. Solo dopo tutti questi passaggi è stato possibile approvare a ottobre il progetto di fattibilità tecnico–economica. Successivamente gli uffici hanno acquisito i pareri del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile necessari per redigere e approvare il progetto esecutivo.

