Verso una lista ecologista I Verdi aprono a Pap e Prc

A un anno dalle elezioni comunali, il panorama politico di sinistra si sta organizzando intorno a una lista ecologista. I Verdi, con il consigliere Davide Celli e il portavoce di Europa Verde Danny Labriola, lavorano per costruire un’alternativa sostenibile, distanziandosi dall’alleanza tra Pd e Coalizione civica. È un segnale di fermento e interesse per un approccio più attento all’ambiente nel prossimo voto amministrativo.

Manca un anno alle Comunali e, a sinistra, c'è già un gran fermento. I Verdi sono al lavoro per "un'alternativa ecologista" con in prima linea il consigliere Davide Celli che, da tempo, si è staccato dall'asse Pd-Coalizione civica, e Danny Labriola, portavoce bolognese di Europa Verde. Difficile, però, che da Roma (e quindi dal leader Angelo Bonelli ) arrivi il via libera al progetto che punta a coinvolgere movimenti, comitati (da quello delle Besta ad altri ad alto contenuto ambientalista) e, magari, forze politiche di sinistra-sinistra. La linea è quella del campo largo, con alleanze ovunque tra Avs, Pd e M5s, ergo è difficile che sotto le Torri si rompa la santa alleanza che sostiene Matteo Lepore.

I Verdi verso le comunali 2027: "Candidiamo a sindaco uno tra Labriola e Celli" - Il direttivo provinciale dei Verdi bolognesi sfidano Lepore e Forchielli con "un’alternativa ecologista" a Lepore e Forchielli ... bolognatoday.it

Europa Verde verso una lista con «Brescia attiva» per Laura Castelletti - Ieri sera la Direzione nazionale di Europa Verde ha deciso, visto e considerato che si sono verificate le condizioni politiche per una lista aperta civica verde e solidale, di dare mandato ai ... brescia.corriere.it

