urbino scuole chiuse per neve il 7 gennaio

Il Comune di Urbino ha comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili comunali, prevista per mercoledì 7 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteorologiche. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in seguito alle nevicate previste. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.

Urbino, 6 gennaio 2026 - A Urbino, le scuole di ogni ordine e grado, asili comunali compresi, rimarranno chiuse mercoledì 7 gennaio. Lo ha disposto il sindaco, spostando in avanti il ritorno a lezione dopo la pausa natalizia e di inizio anno, dati il perdurare del maltempo e l'allerta meteo prevista. L'ordinanza di chiusura riguarda le scuole dell'intero territorio comunale urbinate. La decisione del sindaco Maurizio Gambini arriva per "questioni di prevenzione e di sicurezza", vista la copiosa nevicata che ha colpito la città nel giorno dell'Epifania e viste le ulteriori abbondanti nevicate previste nella notte tra oggi e domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Neve nelle Marche: il paesaggio è una favola, meteo invernale fino all'Epifania; I fiocchi di neve non spengono la fiamma olimpica, partecipazione record in centro a Urbino. L’assessore Fedrigucci: «Tra le tappe con....

Neve e disagi nelle Marche: fiocchi abbondanti nell’entroterra, scuole chiuse a Urbino - Un’intensa ondata di maltempo sta interessando le Marche, colpendo soprattutto le aree interne con nevicate diffuse e a tratti consistenti in tutte le province, dal Pesarese all’Anconetano, dal Macera ... veratv.it