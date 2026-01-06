Stazione di Posta pronta a partire Un posto al caldo giorno e notte

La Stazione di Posta si prepara ad accogliere chi cerca un riparo, offrendo un punto di riferimento caldo e sicuro giorno e notte. Con l’arrivo dell’inverno e le temperature in calo, molte persone si trovano senza una casa e necessitano di un aiuto concreto. La struttura si impegna a fornire supporto e conforto a chi ne ha più bisogno, garantendo un rifugio stabile in un momento di grande difficoltà.

Notti sempre più fredde, con l’inverno che inizia a farsi sentire e sempre più persone si ritrovano senza un tetto o un riparo, costrette a cercare rifugi di fortuna in giro per la città. Pontedera non è immune dall’emergenza abitativa che coinvolge soprattutto gli uomini. La vicesindaca e assessora al sociale, Carla Cocilova, lancia l’allarme. "Senza vere politiche sociali da parte del Governo nazionale rischiamo di vedere in strada anche famiglie, donne e bambini". Dalle panchine in città o nei parchi ai rifugi all’interno di edifici abbandonati, nei più svariati angoli della città si cerca di recuperare un giaciglio per passare la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stazione di Posta" pronta a partire. Un posto al caldo giorno e notte Leggi anche: La Notte nel Cuore pronta al gran finale, la nuova dizi The Nightfall pronta a prendere il suo posto: ecco quando! Leggi anche: La stazione di Napoli che guarda al futuro è finalmente realtà ed è pronta ad aprire al pubblico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Stazione di Posta pronta a partire. Un posto al caldo giorno e notte. "Stazione di Posta" pronta a partire. Un posto al caldo giorno e notte - Nell’ex casa del volontariato al Villaggio Piaggio è ormai quasi ultimata (apertura prevista a febbraio) la struttuta per accogliere i senzatetto. lanazione.it

Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

Ieri sera, nella splendida cornice dell’antica stazione di posta di Gliaca di Piraino, abbiamo salutato il nuovo anno con le note e le parole del Maestro Giandomenico Anellino che ha presentato il suo primo libro ‘La nota che non c’è’ Con le note della s - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.