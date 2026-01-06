Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata 3-0 in casa del Sassuolo sta riabilitando persino David

Luciano Spalletti ha contribuito a migliorare le prestazioni della Juventus, portandola a una vittoria importante in trasferta contro il Sassuolo. Dopo il pareggio interno con il Lecce, la squadra ha mostrato segnali di crescita, con un risultato netto di 3-0. Questa partita rappresenta un passo avanti nel percorso di riabilitazione e consolidamento del team, evidenziando il lavoro di Spalletti nel rafforzare l’organico e la fiducia collettiva.

Luciano Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata. Gli ex bianconeri (stasera con una strana maglietta celestina) hanno reagito al pari interno col Lecce e hanno battuto 3-0 in trasferta il Sassuolo di Fabio Grosso che è comunque una discreta squadra. Ma non c’è stata partita. La Juve ha dominato dal primo all’ultimo minuto. La partita le è venuta bene perché l’ha sbloccata grazie a un’autorete di Muharemovic. Ma con ogni probabilità avrebbe segnato lo stesso un po’ più tardi. Nella ripresa è salito in cattedra il canadese David che contro il Lecce aveva ricordato il grottesco Luther Blissett. David ha prima mandato in porta Moretti (altra ottima intuizione del signor Luciano) e e poi ha segnato la rete del 3-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

