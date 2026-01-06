Sant’Arsenio raid in due abitazioni | ladri in azione con i proprietari in casa

Nella serata di ieri, a Sant’Arsenio, si è verificata una doppia incursione in due abitazioni di via San Vito. I ladri sono entrati nelle case mentre i proprietari erano presenti, causando preoccupazione tra i residenti. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Doppia incursione a scopo di furto registrata nella serata di ieri nel comune di Sant'Arsenio. Nel mirino dei malviventi sono finite due residenze situate nel perimetro di via San Vito. Secondo le prime ricostruzioni, gli ignoti si sono introdotti negli immobili nonostante la presenza degli.

