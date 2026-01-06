Sant’Arsenio raid in due abitazioni | ladri in azione con i proprietari in casa

Da salernotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, a Sant’Arsenio, si è verificata una doppia incursione in due abitazioni di via San Vito. I ladri sono entrati nelle case mentre i proprietari erano presenti, causando preoccupazione tra i residenti. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Doppia incursione a scopo di furto registrata nella serata di ieri nel comune di Sant’Arsenio. Nel mirino dei malviventi sono finite due residenze situate nel perimetro di via San Vito. Secondo le prime ricostruzioni, gli ignoti si sono introdotti negli immobili nonostante la presenza degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

sant8217arsenio raid in due abitazioni ladri in azione con i proprietari in casa

© Salernotoday.it - Sant’Arsenio, raid in due abitazioni: ladri in azione con i proprietari in casa

Leggi anche: Ladri in azione ad Agropoli: svaligiate due abitazioni durante la notte

Leggi anche: Ladri in azione a Teggiano: prese di mira altre due abitazioni, si indaga

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Raid in abitazioni: due ladri arrestati e uno in fuga. Refurtiva recuperata - RIPALTA CREMASCA (Cremona)Bloccati, dai carabinieri, gli autori di due incursioni in abitazione compiuti martedì mattina ad Agnadello e Ripalta Nuova. ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.