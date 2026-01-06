Quando il telefono dell’Avvocato ammutolì la S4 di Biasion
Durante un test, il telefono dell’Avvocato interruppe improvvisamente la comunicazione, lasciando Biasion a riflettere sull’accaduto. Quel momento, che il pilota ricorderà con un sorriso, avrebbe potuto compromettere l’intera prova. La situazione evidenzia come anche i dettagli più piccoli possano influenzare il risultato di un test importante, sottolineando l’importanza della preparazione e della calma in ogni fase di verifica.
Quel test, che Biasion ricorderà certamente con ironia, rischiò di trasformarsi in un clamoroso fiasco. Alla presenza di Cesare Fiorio, allora direttore sportivo della Lancia, e di Gianni Agnelli, la Delta S4 si rifiutò di avviarsi. Biasion salì a bordo, girò la chiave, ma il motore restò muto. In una frazione di secondo, tutti i . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Garlasco, spunta 'testimone': “Lovati urlava ‘assassino di me**a’ a Sempio al telefono due giorni prima dell'esito del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi”; l’avvocato: “E' una calunnia”
Leggi anche: Pastorello su Lukaku: «Quando il Chelsea accettò le condizioni dell’Inter lanciai il telefono. Ruppe con me ma…»
Del Piero: “Avvocato Agnelli unico. Obbligati ad avere il telefono a casa“. Su quel Juve-Milan... - facebook.com facebook
#DelPiero: “Avvocato Agnelli unico. Obbligati ad avere il telefono a casa“. Su quel #JuveMilan... x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.