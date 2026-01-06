Polski Fiat 125p 1500 Bozzatto che storia!
Il Polski Fiat 125p 1500 Bozzatto è un’auto storica, prodotta dalla FSO su licenza Fiat. Derivata dalla Fiat 125 italiana, presentava una meccanica più robusta e semplificata, adattandosi alle esigenze del mercato locale. Questo modello rappresenta un capitolo importante nella storia dell’automobilismo polacco, riflettendo l’incontro tra innovazione italiana e capacità produttiva locale.
Prodotta dalla Fabryka Samochodów Osobowych (FSO) su licenza Fiat, la 125p derivava concettualmente dalla Fiat 125 italiana, ma ne reinterpretava la meccanica in chiave più robusta e semplificata. Telaio monoscocca, trazione posteriore, sospensioni anteriori a quadrilateri e posteriori ad assale rigido con balestre. Nel panorama dei rally europei dei primi anni Settanta, dominato da vetture . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
