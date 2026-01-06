Olio d’oliva Tunisia pronta a scalzare l’Italia dal secondo posto mondiale

La Tunisia si appresta a diventare il secondo produttore mondiale di olio d’oliva, superando l’Italia e posizionandosi subito dopo la Spagna. Questa crescita riflette un incremento delle superfici coltivate e delle tecniche di produzione, consolidando il ruolo del paese nel mercato globale dell’olio d’oliva. La situazione evidenzia un cambiamento nel panorama produttivo internazionale e apre nuove opportunità per il settore agroalimentare tunisino.

La Tunisia è pronta a diventare il secondo produttore mondiale di olio d'oliva, superando l'Italia e collocandosi direttamente alle spalle della Spagna. La previsione arriva dal Financial Times, che per la campagna 2025-2026 stima un raccolto compreso tra 380.000 e 400.000 tonnellate, con proiezioni di settore che arrivano fino a 500.000 tonnellate. Se confermati, questi numeri segnerebbero un cambio strutturale negli equilibri del mercato olivicolo globale. E un vero e proprio schiaffo per l'Italia. Olio d'oliva, la Tunisia supera l'Italia. Il balzo tunisino è spiegato come il risultato di una combinazione di fattori.

Olio tunisino a dazio zero, Coldiretti: «No al raddoppio delle quote, scelta suicida» - Il governo ha annunciato l’avvio di negoziati con l'Ue per rafforzare il quadro giuridico bilaterale e portare a 100. msn.com

Coldiretti e Unaprol sul raddoppio import olio tunisino a dazio zero: «Grave danno per la Calabria» - «Una parte dell'industria acquista prodotto estero a basso costo e lo spaccia come made in Italy, invece di valorizzare l'olio italiano di qualità al giusto prezzo» ... ecodellojonio.it

