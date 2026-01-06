Notti difficili | perché dormire male è un rischio per la salute

Il sonno è fondamentale per il benessere fisico e mentale. Dormire male può avere conseguenze serie sulla salute, influenzando il sistema immunitario, le funzioni cognitive e l’umore. Comprendere le cause e i rischi dell’insonnia è importante per adottare strategie efficaci e migliorare la qualità del riposo. In questo contesto, esploreremo le implicazioni di un sonno disturbato e come prevenirlo.

Quando la peste dell'insonnia colpisce Macondo, gli abitanti smettono di dormire. All'inizio sembrano quasi contenti del tempo guadagnato, ma le settimane passano e senza sonno cominciano a dimenticare tutto: i nomi, le funzioni degli oggetti, la propria storia. È così che Gabriel García Márquez racconta una delle pagine più celebri di Cent'anni di solitudine, affidando alla pozione di un gitano magico e sapiente la salvezza dei suoi personaggi. Come siamo simili agli abitanti di quel villaggio immaginario! Dopo il Covid, in Italia, in un solo anno sono cresciuti di quasi il 60 per cento gli acquisti di supplementi e tisane per dare serenità alla notte e calma alla mente.

