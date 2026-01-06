Maltempo tanti automobilisti in difficoltà in Umbria per la neve Nuova allerta meteo

A causa delle intense nevicate in Umbria, numerosi automobilisti si sono trovati in difficoltà nelle strade della provincia di Perugia. La neve ha reso le condizioni di guida complicate, richiedendo interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Le autorità hanno emesso una nuova allerta meteo per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare le criticità legate al maltempo.

Perugia, 6 gennaio 2026 – Numerosi interventi dei cigili del fuoco in provincia di Perugia a causa del maltempo. Già 36 gli interventi già effettuati, con otto squadre operative sul territorio e altre due in fase di approntamento. Restano inoltre dieci interventi in coda, con ulteriori chiamate ancora in lavorazione; la situazione è in evoluzione e il numero degli interventi potrebbe aumentare nelle prossime ore. Una parte significativa degli interventi riguarda automobilisti in difficoltà a causa della mancanza di adeguate dotazioni invernali. Nevica in autostrada a Barberino In particolare si segnalano interventi lungo la SP 298 Bosco–Gubbio, interventi sulla SP 477 in zona Castelluccio e sulla Sp 136 in zona Norcia.

