La Stracivitanova scalda i motori | Puntiamo a 3.500 partecipanti

La Stracivitanova si avvicina, con oltre 200 iscritti già registrati. L’evento, organizzato dall’Atletica Civitanova, si prepara a coinvolgere un numero crescente di partecipanti, con l’obiettivo di raggiungere circa 3.500 iscrizioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale, confermando il suo ruolo come evento sportivo di riferimento nella zona.

Cresce l’attesa per la Stracivitanova, sono già oltre 200 gli iscritti alla gara. Entusiasta Sergio Bambozzi, presidente dell’ Atletica Civitanova, la società podistica che da tradizione organizza una delle manifestazioni più amate: "Puntiamo a raggiungere quota 3.500 partecipanti". Tante le novità in programma, a partire da una serie di eventi che anticiperanno la Stracivitanova, che si correrà l’8 marzo. Nei giorni scorsi l’Atletica Civitanova, in collaborazione con il coach Paolo Capriotti e Solaris Sport, ha organizzato un allenamento di gruppo, preceduto da alcuni consigli del coach, per iniziare l’anno al meglio e proiettarsi sulla Stracivitanova fin da ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

