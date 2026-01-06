Il riscaldamento per la corsa elettorale Fissato il primo vertice di Area civica E anche il Cantiere torna a riunirsi

A Viareggio si definiscono i primi passi verso le prossime elezioni comunali, con la convocazione del primo vertice di Area civica e il ritorno del Cantiere alle riunioni. Pur senza una data stabilita, la politica locale si organizza tra incontri ufficiali e incontri informali, mentre la primavera si avvicina e il countdown per la campagna elettorale ha inizio.

Non c'è ancora una data, ma il tempo passa e la primavera incombe. E così, archiviate le feste, la politica viareggina riapre l'agenda degli incontri ufficiali e dei "caffè" informali per prepararsi alle prossime amministrative. Per il 13 gennaio il sindaco Giorgio Del Ghingaro, secondo indiscrezioni di Palazzo, avrebbe convocato la prima riunione di "Area civica Viareggio": il nuovo collettore di liste civiche nato sull'esperienza di "Casa Viareggio", rivisto e corretto dopo che (a seguito della rivoluzione di giunta) alcune anime della maggioranza hanno preso strade indipendenti, per dare continuità al progetto politico dell'attuale amministrazione.

