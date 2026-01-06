Giubileo | Gualtieri evento speciale che ha visto Roma aprirsi al mondo

Il Giubileo della Speranza si conclude oggi, segnando un momento importante per Roma. Questo evento ha visto la città aprirsi al mondo, offrendo un’occasione di riflessione e di dialogo. Roma si conferma come un luogo di accoglienza e di tradizione, capace di rappresentare valori universali nel rispetto delle proprie radici.

Oggi si conclude il Giubileo della Speranza, un evento significativo che ha visto Roma aprirsi al mondo, dimostrando come la nostra città sia capace di accogliere e custodire. Questa riflessione è stata condivisa attraverso i social dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Durante questi mesi, Roma è diventata realmente casa per milioni di pellegrini provenienti da ogni angolo del pianeta. Non si sono limitati a visitare, ma sono venuti in cerca di senso, di pace e di speranza. Roma, con la sua ricca storia e la sua generosità, ha accolto tutti, come è nella sua vocazione. Questo Giubileo ci ha ricordato che una città non è composta solo da strade, cantieri e servizi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

