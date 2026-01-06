Forbidden Fruit anticipazioni 7 gennaio | Ender preoccupata che Yildiz scopra il suo terribile segreto

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 7 gennaio. Ender è preoccupata che Yildiz possa scoprire il suo segreto, creando tensioni tra i personaggi. La serie turca, in onda alle 14 su Canale 5, prosegue con nuovi eventi dopo la pausa dell'Epifania. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata, mantenendo attenzione ai dettagli e alla trama.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 Dopo la pausa dell'Epifania, domani alle 14.10 su Canale 5 tornala dizi turca Forbidden Fruit. A serie, in onda giovedì 8 gennaio con un doppio appuntamento, si avvicina verso il finale della seconda stagione, con Zeynep e Alihan che non riescono a viversi il matrimonio con serenità. Nell' episodio di mercoledì 7 gennaio infatti, la coppia subirà ancora l'interferenza di Asuman e Zerrin. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Kaya, sospettando che Erim potesse essere suo figlio, ha fatto analizzare di nascosto il DNA del ragazzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 7 gennaio: Ender preoccupata che Yildiz scopra il suo terribile segreto Leggi anche: Forbidden fruit, anticipazioni turche: svelato il segreto di Ender Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 24 novembre: Yildiz dice a Zeynep che il matrimonio di Alihan ed Ender era vero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Forbidden Fruit 2, anticipazioni 7 gennaio: Ender preoccupata; “Forbidden fruit”, le trame dal 5 al 10 gennaio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 4 al 10 gennaio. Forbidden Fruit, anticipazioni 7 gennaio: Ender preoccupata che Yildiz scopra il suo terribile segreto - Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it

Forbidden Fruit anticipazioni 7 gennaio 2026: Yildiz indaga, nuovi problemi per Alihan e Zeynep - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 7 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che Yildiz sta indagando sul passato di Ender, mentre Alihan e Zeynep s'illudono di potersi godere il l ... msn.com

Forbidden fruit, anticipazioni 7 e 8 gennaio 2026 - Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio 2026 Alihan e Zeynep decidono di posticipare la luna di miele per ... msn.com

Cosa succederà a la prossima settimana Ecco le trame : -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/forbidden-fruit-anticipazioni-dal-12-al-17-gennaio-2026/ - facebook.com facebook

Giro su canale 5, Forbidden Fruit con le stesse musiche di Dolunay. Perché #CanYaman x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.