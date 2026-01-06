Epifania senza Befana e fine del Giubileo | la guida completa per il 6 gennaio in città

L’Epifania del 6 gennaio in città sarà diversa dal solito. A causa delle recenti condizioni meteorologiche, il sindaco di Roma ha deciso di annullare gli eventi previsti, tra cui la tradizionale Befana. Questa guida fornisce tutte le informazioni utili per conoscere le alternative e le modalità di partecipazione, offrendo un quadro chiaro delle novità in città in questa giornata.

Sarà una giornata dell'Epifania diversa. A causa del maltempo che ha colpito la città negli ultimi giorni, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza con la quale sono stati annullati tutti gli eventi in programma per il 6 gennaio. Niente discesa della Befana a piazza Navona e.

