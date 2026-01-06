Epifania senza Befana e fine del Giubileo | la guida completa per il 6 gennaio in città

Da romatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Epifania del 6 gennaio in città sarà diversa dal solito. A causa delle recenti condizioni meteorologiche, il sindaco di Roma ha deciso di annullare gli eventi previsti, tra cui la tradizionale Befana. Questa guida fornisce tutte le informazioni utili per conoscere le alternative e le modalità di partecipazione, offrendo un quadro chiaro delle novità in città in questa giornata.

Sarà una giornata dell’Epifania diversa. A causa del maltempo che ha colpito la città negli ultimi giorni, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza con la quale sono stati annullati tutti gli eventi in programma per il 6 gennaio. Niente discesa della Befana a piazza Navona e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

epifania senza befana e fine del giubileo la guida completa per il 6 gennaio in citt224

© Romatoday.it - Epifania senza Befana e fine del Giubileo: la guida completa per il 6 gennaio in città

Leggi anche: Fine del Giubileo e Befana a Roma: mezzi potenziati e strade chiuse. Ecco come muoversi nel giorno dell'Epifania

Leggi anche: Primo dell’anno a Roma, dagli eventi ai trasporti. La guida completa per il 1 gennaio in città

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Epifania senza Befana e fine del Giubileo: la guida completa per il 6 gennaio in città; La Befana torna in piazza San Pio V; Tutte le Befane della Liguria!; Eventi fine settimana della Befana nelle Marche: spettacoli, concerti, presepi fino al 6 gennaio 2026.

epifania senza befana fineEpifania in Sicilia: il significato nascosto dei dolci della Befana - Epifania in Sicilia tra dolci tipici, focaccia della Befana, carbone dolce e antiche tradizioni popolari che chiudono il periodo natalizio ... siracusanews.it

epifania senza befana fine6 Gennaio 2026, buona Epifania: è arrivata la Befana, storia, tradizione e cultura. IMMAGINI, VIDEO, FRASI - Il 6 gennaio segna una delle festività più antiche e ricche di significati del calendario cristiano: l’Epifania. strettoweb.com

epifania senza befana fineBuona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania - Buona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l'Epifania da mandare via WhatsApp ad amici e parenti. tpi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.