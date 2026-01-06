Epifania in bianco è arrivata l' annunciata neve | Cesena si risveglia con un' atmosfera ' ovattata'
Nella giornata dell’Epifania, Cesena si è svegliata coperta da un leggero manto di neve, creando un’atmosfera ovattata e tranquilla. Come previsto dai meteorologi, le condizioni climatiche hanno trasformato la città, segnando la conclusione delle festività natalizie con un paesaggio invernale. Questa giornata offre un’occasione per apprezzare la quiete e la bellezza di un mattino imbiancato, rispettando la sobrietà e la naturalezza di un evento stagionale.
Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, Cesena si è svegliata con una atmosfera ‘ovattata’ in questo giorno dell'Epifania che chiude le festività natalizie. La neve è iniziata a cadere dalle primissime ore del mattino ed è prevista in intensificazione.Non si segnalano, al momento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: È arrivata la neve: il bianco risveglio delle valli bresciane (e non solo)
Leggi anche: La Valle del Savio si sveglia di bianco vestita: ecco le strade a rischio per neve nella provincia di Forlì e Cesena
Neve nelle Marche | il paesaggio è una favola meteo invernale fino all' Epifania.
Neve in arrivo in pianura, Epifania in bianco come non succedeva da anni - La neve in pianura in Italia nel giorno dell’Epifania manca dal 2017, ma in quel caso fu quasi esclusivamente il Sud a vedere i fiocchi, addirittura sulle ... meteogiornale.it
La Liturgia oggi: Martedì 6 Gennaio (SOLENNITA' - Bianco) EPIFANIA DEL SIGNORE "Messa del Giorno" Is 60,1-6 Sal 71 Ef 3,2-3.5-6 Mt 2,1-12: Siamo venuti dall'oriente per adorare il re. x.com
Epifania sulla neve al Monte Catria: 40 centimetri di bianco e piste pronte ad aprire - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.