Epifania in bianco è arrivata l' annunciata neve | Cesena si risveglia con un' atmosfera ' ovattata'

Nella giornata dell’Epifania, Cesena si è svegliata coperta da un leggero manto di neve, creando un’atmosfera ovattata e tranquilla. Come previsto dai meteorologi, le condizioni climatiche hanno trasformato la città, segnando la conclusione delle festività natalizie con un paesaggio invernale. Questa giornata offre un’occasione per apprezzare la quiete e la bellezza di un mattino imbiancato, rispettando la sobrietà e la naturalezza di un evento stagionale.

Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, Cesena si è svegliata con una atmosfera ‘ovattata’ in questo giorno dell'Epifania che chiude le festività natalizie. La neve è iniziata a cadere dalle primissime ore del mattino ed è prevista in intensificazione.Non si segnalano, al momento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

epifania bianco 232 arrivataNeve in arrivo in pianura, Epifania in bianco come non succedeva da anni - La neve in pianura in Italia nel giorno dell’Epifania manca dal 2017, ma in quel caso fu quasi esclusivamente il Sud a vedere i fiocchi, addirittura sulle ... meteogiornale.it

