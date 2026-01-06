Epifania in bianco è arrivata l' annunciata neve | Cesena si risveglia con un' atmosfera ' ovattata'

Nella giornata dell’Epifania, Cesena si è svegliata coperta da un leggero manto di neve, creando un’atmosfera ovattata e tranquilla. Come previsto dai meteorologi, le condizioni climatiche hanno trasformato la città, segnando la conclusione delle festività natalizie con un paesaggio invernale. Questa giornata offre un’occasione per apprezzare la quiete e la bellezza di un mattino imbiancato, rispettando la sobrietà e la naturalezza di un evento stagionale.

La Liturgia oggi: Martedì 6 Gennaio (SOLENNITA' - Bianco) EPIFANIA DEL SIGNORE "Messa del Giorno" Is 60,1-6 Sal 71 Ef 3,2-3.5-6 Mt 2,1-12: Siamo venuti dall'oriente per adorare il re. x.com

Epifania sulla neve al Monte Catria: 40 centimetri di bianco e piste pronte ad aprire - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.