È morto Joe Montgomery | il visionario fondatore di Cannondale con cui ha rivoluzionato il ciclismo
È deceduto Joe Montgomery, fondatore di Cannondale, all'età di 86 anni. La sua visione ha contribuito a innovare il settore del ciclismo, lasciando un'impronta duratura nel mondo delle biciclette. Montgomery è stato una figura chiave nella crescita e nello sviluppo di un'azienda che ha rivoluzionato il design e le prestazioni delle mountain bike e delle bici da corsa. La sua eredità continuerà a influenzare il settore.
Si è spento all'età di 86 anni Joseph S. Montgomery mitico fondatore di una delle aziende più rivoluzionarie del ciclismo moderno, la Cannondale. Grazie all'introduzione di nuovi materiali e scelte visionarie, cambiò il mondo della bicicletta conquistando incredibili successi soprattutto negli anni 90. 🔗 Leggi su Fanpage.it
