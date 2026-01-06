È morto Joe Montgomery | il visionario fondatore di Cannondale con cui ha rivoluzionato il ciclismo

È deceduto Joe Montgomery, fondatore di Cannondale, all'età di 86 anni. La sua visione ha contribuito a innovare il settore del ciclismo, lasciando un'impronta duratura nel mondo delle biciclette. Montgomery è stato una figura chiave nella crescita e nello sviluppo di un'azienda che ha rivoluzionato il design e le prestazioni delle mountain bike e delle bici da corsa. La sua eredità continuerà a influenzare il settore.

