Dall’amore per Kylie al marketing Chiamami Chalamet il riposizionato
Dall’affetto per Kylie Jenner al mondo del marketing, Chalamet si reinventa come una figura di rilievo. Metaforicamente chiamato “il riposizionato”, rappresenta un esempio di trasformazione e adattamento. La sua evoluzione, lontana dai cliché giovanili, si intreccia con un’immagine più complessa e riflessiva, simbolo di un nuovo modo di comunicare e di essere al passo con i tempi.
Dimenticate le pesche lombarde, i riccioli ribelli al vento di Crema e le tutine rosse a schiena scoperta che, al Festival di Venezia del 2022, sembravano voler abbattere il patriarcato a colpi di seta firmati Haider Ackermann. Il 4 gennaio, sul palco dei Critics’ Choice Awards, è andata in scena la definitiva mutazione genetica di Timothée Chalamet: l’ex efebo dell’esistenzialismo androgino è risorto nelle sembianze di un giovane associato di una banca d’affari, avvolto in un gessato blu e una cravatta multicolore che gridavano "stabilità finanziaria" più di un dividendo di fine anno. Il momento culminante che ha fatto rabbrividire i poeti e gioire gli uffici marketing, è stata la dichiarazione d’amore a Kylie Jenner, rampolla della famiglia Reality Kardashian e monarca assoluta del make-up, a 28 anni madre di due figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
