Dall’affetto per Kylie Jenner al mondo del marketing, Chalamet si reinventa come una figura di rilievo. Metaforicamente chiamato “il riposizionato”, rappresenta un esempio di trasformazione e adattamento. La sua evoluzione, lontana dai cliché giovanili, si intreccia con un’immagine più complessa e riflessiva, simbolo di un nuovo modo di comunicare e di essere al passo con i tempi.

Dimenticate le pesche lombarde, i riccioli ribelli al vento di Crema e le tutine rosse a schiena scoperta che, al Festival di Venezia del 2022, sembravano voler abbattere il patriarcato a colpi di seta firmati Haider Ackermann. Il 4 gennaio, sul palco dei Critics’ Choice Awards, è andata in scena la definitiva mutazione genetica di Timothée Chalamet: l’ex efebo dell’esistenzialismo androgino è risorto nelle sembianze di un giovane associato di una banca d’affari, avvolto in un gessato blu e una cravatta multicolore che gridavano "stabilità finanziaria" più di un dividendo di fine anno. Il momento culminante che ha fatto rabbrividire i poeti e gioire gli uffici marketing, è stata la dichiarazione d’amore a Kylie Jenner, rampolla della famiglia Reality Kardashian e monarca assoluta del make-up, a 28 anni madre di due figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dall’amore per Kylie al marketing. Chiamami Chalamet il riposizionato

Leggi anche: Il colore dell'amore? Per Timothée Chalamet e Kylie Jenner è l'arancione

Leggi anche: Chalamet, dedica d’amore a Kylie Jenner. E lei ricambia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dall’amore per Kylie al marketing. Chiamami Chalamet il riposizionato - Ai Critics’ Choice Awards celebra la “sua“ Jenner: si compie la mutazione del divo indipendente in stratega mainstream ... quotidiano.net