L'attenzione sul calciomercato dell'Inter si concentra sul possibile trasferimento di Frattesi al Galatasaray. La trattativa potrebbe rappresentare una delle cessioni record per i nerazzurri, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Di seguito, le ultime notizie e aggiornamenti sulla situazione di Frattesi e sulle strategie di mercato dell'Inter.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Frattesi verso la cessione: record in arrivo? Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato invernale dell ‘Inter entra nel vivo con una notizia che sta scuotendo l’ambiente di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di SportMediaset, il futuro di Davide Frattesi, dinamico centrocampista incursore della Nazionale italiana e colonna della mediana di Cristian Chivu, potrebbe essere lontano da Milano. Il calciatore, noto per la sua straordinaria capacità di inserimento e per il vizio del gol, è finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Frattesi nel mirino del Galatasaray: cessione record in arrivo? Leggi anche: Calciomercato Inter, a gennaio arriva l’addio a Frattesi? Già pronto l’erede: Un giocatore nel mirino Leggi anche: Calciomercato Inter, nel mirino Giovane: Zanetti frena le voci di mercato «Ha dato sempre tutto, sulla cessione…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fenerbahce e Galatasaray su Frattesi: ma per vincere il derby di Istanbul servono 30 milioni; “Manna li turchi”, da Frattesi a Guendouzi: con i soldi (e le super valutazioni) dei club di…; In Turchia – Frattesi, pronta spedizione Galatasaray: la cifra proposta all’Inter. Il giocatore…; Calciomercato Inter, Frattesi piace in Turchia ma lui preferisce la Serie A. Inter, Frattesi al Galatasaray a 35mln? Sarebbe in top 10 delle cessioni record: la classifica - La cessione di Frattesi potrebbe entrare di diritto fra le più remunerative della storia interista: ecco la classifica ... msn.com

Inter, il Galatasaray accelera per Frattesi - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , l'ex Sassuolo è finito nel mirino del Galatasaray. fantacalcio.it

Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi - Anche la Lazio si è inserita per Giacomo Raspadori, dovendo colmare la partenza di Castellanos direzione Premier Leage. ilmessaggero.it

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Cancelo Inter, oltre Cancelo: identità, volontà e alternative credibili C’è un momento, nella costruzione di una squadra, in cui la qualità tecnica non basta. In cui il talento, se non accompagnato dalla volontà x.com

Calciomercato invernale 2026: Raspadori-Roma, fumata bianca vicina. L'Inter tenta il ritorno di Cancelo - facebook.com facebook

