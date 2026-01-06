Calciomercato Inter Frattesi nel mirino del Galatasaray | cessione record in arrivo?

L'attenzione sul calciomercato dell'Inter si concentra sul possibile trasferimento di Frattesi al Galatasaray. La trattativa potrebbe rappresentare una delle cessioni record per i nerazzurri, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Di seguito, le ultime notizie e aggiornamenti sulla situazione di Frattesi e sulle strategie di mercato dell'Inter.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Frattesi verso la cessione: record in arrivo? Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato invernale dell ‘Inter  entra nel vivo con una notizia che sta scuotendo l’ambiente di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di  SportMediaset, il futuro di  Davide Frattesi, dinamico centrocampista incursore della Nazionale italiana e colonna della mediana di  Cristian Chivu, potrebbe essere lontano da Milano. Il calciatore, noto per la sua straordinaria capacità di inserimento e per il vizio del gol, è finito prepotentemente nel mirino del  Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com

