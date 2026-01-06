Bolivia violenti scontri nelle proteste contro i tagli ai sussidi per il carburante

In Bolivia, le proteste contro i tagli ai sussidi per il carburante sono diventate più intense, con nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La crisi è scaturita dall’interruzione delle trattative tra il principale sindacato COB e il governo di centrodestra guidato da Rodrigo Paz. La situazione rimane tesa, evidenziando le difficoltà nel trovare un accordo che possa calmare le proteste e garantire la stabilità nel paese.

Si intensificano le proteste nelle strade in Bolivia e ci sono nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine dopo l’interruzione delle trattative tra il principale sindacato del Paese (COB, Centrale Operaia Boliviana) e il nuovo governo di centrodestra del presidente Rodrigo Paz sui tagli ai sussidi per il carburante. Il presidente aveva dichiarato che non intende revocare la decisione di ridurre gli aiuti, una scelta decretata dopo l’insediamento per affrontare la grave crisi economica del Paese andino: minatori, insegnanti statali, operai e rappresentanti dei popoli indigeni sono quindi scesi in piazza congestionando le strade del centro della capitale La Paz e provocando scontri violenti con la polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolivia, violenti scontri nelle proteste contro i tagli ai sussidi per il carburante Leggi anche: “Servi di me***”. Scontri violenti al corteo anti-Meloni, caos nelle strade: il video della protesta Leggi anche: Scontri in Messico durante delle proteste contro il governo: almeno venti arresti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bolivia, violenti scontri nelle proteste contro i tagli ai sussidi per il carburante - (LaPresse) Si intensificano le proteste nelle strade in Bolivia e ci sono nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine dopo ... stream24.ilsole24ore.com

Video. Bolivia, scoppiano proteste a La Paz contro i tagli ai sussidi per il carburante - Bolivia, proteste a La Paz dopo i tagli ai sussidi sui carburanti: prezzi raddoppiati. it.euronews.com

Bolivia, scontri tra minatori e polizia a protesta per prezzi benzina - (LaPresse) Un gruppo di minatori si è scontrato con la polizia martedì a La Paz in Bolivia, lanciando dinamite e petardi, nell’ottavo giorno ... msn.com

