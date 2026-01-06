Attenzione rischi fino a 2.800€ se hai ricevuto questo regalo di Natale Hi-Tech | le nuove regole sono severissime

Se hai ricevuto un dispositivo tecnologico come regalo di Natale, è importante conoscere le nuove norme in vigore. Le recenti regolamentazioni sono più rigorose e prevedono sanzioni fino a 2.800 euro per chi non le rispetta. Informarsi correttamente può aiutarti a evitare problemi e utilizzare i tuoi regali hi-tech in conformità con la legge.

Se hai ricevuto questo regalo tech per Natale attento alle nuove regole: rischi, senza saperlo, una multa fino a 2.800 euro. Con l’inizio del nuovo anno, sono entrate in vigore nuove normative che regolano l’uso dei droni, modificando in modo significativo le regole che riguardano un regalo tecnologico sempre più diffuso durante le festività natalizie. La UK Civil Aviation Authority (CAA) ha introdotto una serie di requisiti che impongono agli appassionati di droni, anche ai neofiti, di conformarsi a nuove procedure di registrazione e formazione, pena sanzioni fino a 2.800 euro. Nuove regole per il volo dei droni: cosa cambia dal 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

