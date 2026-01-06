Arizala Udinese ufficiale il colpo sulla fascia | il colombiano sbarca in Serie A! Il comunicato
L'Udinese annuncia l'acquisto di Arizala, giovane calciatore colombiano, che si unisce alla rosa in vista della prossima stagione. L'operazione, comunicata ufficialmente dal club friulano, rappresenta un investimento sul talento emergente proveniente dal Sudamerica. Con questa firma, l'Udinese rafforza il settore delle fasce, puntando su un profilo di prospettiva per il futuro.
del club friulano con tutti i dettagli dell’operazione L’Udinese pesca ancora in Sudamerica e ufficializza un interessante colpo di prospettiva per la fascia mancina. Come annunciato dal club friulano attraverso una nota sui propri canali, è stato perfezionato l’acquisto a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
