La Cia aveva inserito Mohammad Hannoun e le sue società benefiche per il popolo palestinese in una lista di persone ritenute pericolose per la sicurezza nazionale americana. L'arresto di Hannoun a Genova da parte della Digos si inserisce in un contesto di approfondimenti sulle attività di beneficenza sospettate di avere legami con attività terroristiche. Questa vicenda evidenzia le preoccupazioni internazionali legate alla gestione di fondi e iniziative nel settore umanitario.

L'intelligence aveva inserito il nome dell'uomo arrestato dalla Digos a Genova in una lista di persone pericolose per la sicurezza nazionale americana La Cia aveva messo nel mirino l’attività di beneficenza verso il popolo palestinese di Mohammad Hannoun e delle società a lui collegate. Tanto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Terrorismo, anche la Cia aveva messo nel mirino l’attività di beneficenza di Hannoun e delle sue società

Leggi anche: Terrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas da società di beneficenza: nove arresti a Genova, anche il presidente dei "Palestinesi in Italia"

Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza: nove arresti a Genova, anche il presidente dei Palestinesi in Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“La Turchia sta flettendo i muscoli” contro il terrorismo; Hannoun, alert pure dalla Cia. “Fondi alle milizie di Hamas”; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico; Perché Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti, di cosa è accusato cosa può succedere.

Hannoun, alert pure dalla Cia. “Fondi alle milizie di Hamas” - L’attivista, a giugno, era stato inserito nella lista nera finanziaria del Tesoro Usa. ilsecoloxix.it