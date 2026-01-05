Si salva dal marito Ferita a forbiciate | Vi prego aiutatemi

Una donna ha richiesto aiuto dopo essere stata ferita durante un episodio violento in una abitazione a Capriolo, nel Bresciano. Le sue urla disperate hanno rotto il silenzio di una mattina domenicale, attirando l’attenzione dei vicini. La donna si è salvata grazie all’intervento di un familiare, riportando ferite da taglio. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto.

CAPRIOLO (Brescia) Le sue urla disperate hanno squarciato la tranquillità della mattina domenicale di una casa di corte a Capriolo, nel Bresciano. Una donna di 45 anni è stata ferita a forbiciate dal marito, con cui da tempo aveva rapporti difficili, tanto da averlo già denunciato facendo scattare la procedura del Codice rosso: lei si era allontana dall'abitazione, e da qualche tempo anche i loro tre figli non vivevano più nell'appartamento dei genitori, da cui spesso i vicini sentivano provenire urla e rumori. L'abitazione, affacciata su un cortile con edifici medievali, ovvero Casa Ochi, si trova in località Redona-Largo Terzi, nelle immediate vicinanze del centro e del borgo storico del paese della Franciacorta.

