Shorts in inverno | come indossarli nel 2025 2026 senza sembrare appena uscite dal 2009

Gli shorts in inverno possono essere un’ottima scelta di stile se abbinati correttamente. Nel 2025/2026, il segreto sta nel combinare capi moderni e accessori adeguati, evitando look troppo datati. Per molte, l’abbinamento shorts e collant neri rappresenta un ricordo del passato, ma con le giuste combinazioni è possibile aggiornare questa proposta, creando look eleganti e pratici per la stagione fredda.

Diciamolo: per molte di noi l’accoppiata shorts + collant neri è un ricordo con due possibili finali. O eri in piena era indie sleaze e ti sembrava la cosa più naturale del mondo, oppure la riguardi oggi e pensi “perché nessuno mi ha fermata?”. Eppure eccoci qui: la combo più discussa dei primi Duemila sta tornando, ma con una nuova missione. Meno “festival nel fango”, più eleganza urbana. Meno nostalgia letterale, più styling intelligente. Il punto non è ripescare pari pari il look con stivali da rocker e microshorts di denim sdrucito (anche se sì, quel mood sta girando parecchio). Il punto è che gli shorts invernali, oggi, funzionano perché si sono spostati: dallo stereotipo all’interpretazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

