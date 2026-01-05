Rubata la Sacra Famiglia dal presepe | l’appello del parroco ai ladri

Da anteprima24.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro giorni dal furto delle statuine della Sacra Famiglia dal presepe della chiesa di Figlioli, a Montoro, il parroco don Adriano D’Amore invita i responsabili a restituire gli oggetti, sottolineando l'importanza simbolica e religiosa delle statuine per la comunità. Un appello che mira a ristabilire il rispetto e la serenità nel contesto della tradizione natalizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto A quattro giorni dal furto delle statuine della Sacra Famiglia dal presepe della chiesa di Figlioli, a Montoro, arriva un accorato appello del parroco, don Adriano D’Amore. Il sacerdote si rivolge direttamente alla coscienza di chi ha sottratto il Bambinello, la Madonna e San Giuseppe, un gesto scoperto la sera del primo gennaio, poco prima dell’inizio delle celebrazioni religiose. L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, suscitando dolore e indignazione tra i fedeli, che vedono in quelle statuine non semplici oggetti, ma un simbolo identitario e spirituale legato alla tradizione del paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

