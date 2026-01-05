Previsioni meteo | nuova allerta per rischio neve sulle zone collinari

Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di valutazione, segnalando un codice giallo per rischio neve sulle zone collinari, tra cui Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole e Greve in Chianti, previsto per martedì 6 gennaio. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante la giornata.

Domani, martedì 6 gennaio, codice giallo per rischio nevicate sulle zone collinari. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Previsioni meteo: nuova allerta per rischio neve sulle zone collinari Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Neve sulle zone montane garganiche Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Nuova allerta meteo, neve in Appennino e rischio di mareggiata sulla costa romagnola: allerta 'gialla' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Non solo freddo, anche vento forte di burrasca in arrivo nel Pescarese: nuova allerta meteo; Allerta meteo su Bari per Capodanno: in arrivo forte vento; Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaio; Allerta meteo gialla in Campania: il nuovo avviso della Protezione Civile. Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio/ Occhi puntati su 8 regioni: le previsioni in vista dell’Epifania - Allerta meteo arancione oggi, 5 gennaio 2026: otto regioni a rischio, con il Molise osservato speciale per i forti temporali ... ilsussidiario.net

Previsioni meteo: nuova allerta per rischio neve sulle zone collinari - 400 metri, pertanto le precipitazioni non dovrebbero prevedere accumuli in città e nella Piana. firenzetoday.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge, Temporali e Venti forti, zone a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori int ... ilmeteo.it

Allerta meteo per la California: temporali, tornado, forti piogge, neve e maree impetuose

Che tempo farà per l'Epifania Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio -> https://tinyurl.com/2zt26ju9 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.