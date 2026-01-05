Novak Djokovic fa marcia indietro ed abbandona il PTPA da lui fondato

Novak Djokovic ha annunciato tramite i suoi canali social l’uscita dalla PTPA, l’associazione professionale dei giocatori di tennis da lui fondata nel 2019 insieme a Vasek Pospisil. La decisione segna un cambiamento significativo nel suo percorso e nel ruolo all’interno del progetto, che aveva lo scopo di rappresentare gli interessi dei tennisti. La notizia apre un nuovo capitolo nella sua carriera e nelle dinamiche del tennis professionistico.

Con un lungo post pubblicato sui suoi profili social, Novak Djokovic ha deciso di abbandonare il progetto PTPA (Professional Tennis Players Association), creato nel 2019 con la partecipazione del collega canadese Vasek Pospisil. L'associazione era nata con l'intento di dare voce ai giocatori nei rapporti con gli altri enti all'interno del panorama mondiale ma, dopo sei anni senza nessun rilevante traguardo, l'ex numero uno al mondo ha dovuto fare oggi un passo indietro. Il sindacato dei giocatori, che aveva denunciato e portato in tribunale ATP, WTA, ITF e ITIA, accusandoli di un controllo monopolistico e di un sistema ingiusto del quale i giocatori erano vittime, non rappresenta più i valori che il 24 volte campione slam ha cercato in prima persona di promuovere quando scelse di fondare la PTPA.

