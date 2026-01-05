Morrissey annulla i concerti in California a causa di una reazione a un farmaco

Morrissey ha annunciato l’annullamento dei primi concerti del suo tour del 2026 in California, previsti per l’inizio di gennaio. La decisione è stata presa a causa di una reazione avuta a un farmaco, che ha reso necessario posticipare le date programmate. La scelta mira a garantire il benessere dell’artista, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati prossimamente.

Morrissey ha cancellato i primi concerti del suo tour del 2026, annullando due date in California previste per l'inizio di gennaio. Il cantautore britannico avrebbe dovuto esibirsi venerdì sera all' Agua Caliente Casinos di Rancho Mirage, ma il sito web del locale indica lo spettacolo come rimandato a data da destinarsi. Stando a quanto riportato dal locale che avrebbe dovuto ospitare il live, il rinvio sarebbe dovuto a "una reazione avversa a un farmaco da prescrizione". Anche un secondo spettacolo, previsto per martedì 6 gennaio al San Diego Civic Theatre, ha subito lo stesso destino, stavolta senza alcuna informazione riguardo a una futura riprogrammazione.

