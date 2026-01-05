Le freccette non sono più un passatempo da pub

Le freccette sono ormai considerate un passatempo diffuso anche al di fuori dei pub, diventando un’attività apprezzata per tutti gli appassionati di sport e svago. Alexandra Palace, noto come Ally Pally, ospita eventi che attirano un pubblico variegato, unendo divertimento e tradizione. Questa evoluzione sottolinea come le freccette si siano affermate come un passatempo consolidato, apprezzato sia a livello amatoriale che competitivo.

"Don't take me home, please don't take me home, I just don't want to go to work, I want to stay here, drink all the beer, please don't please don't take me home" canta il pubblico di Ally Pally, l'affettuoso nomignolo con il quale è chiamato Alexandra Palace. Manca ormai poco alla conclusione della finale del PDC World Darts Championship, le ultime frecce prima che il doppio 15 di Luke Littler chiuda questa edizione e le porte del "The Palace of People" vittoriano dove nel 1935 la BBC trasmise per la prima volta un programma televisivo e dove dal 2007 sotto le festività natalizie si raduna giorno dopo giorno una folla rumorosa, colorata e dall'elevato grado alcoolico: è il popolo delle darts, o più prosaicamente delle freccette.

