La Volta Buona Mogol gela la Balivo | O ti sbagli tu

Durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1, Mogol ha commentato con sincerità e rispetto la figura di Sandro Giacobbe, definendolo come un angelo, una persona cara e buona. Le sue parole hanno suscitato attenzione, sottolineando l’affetto e la stima verso l’artista. Un momento di riflessione che evidenzia l’importanza di valori autentici e di un rapporto sincero nel mondo dello spettacolo.

"Era un angelo, una persona così cara e buona": Mogol lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 parlando di Sandro Giacobbe. Poi ha spiegato che il loro era un legame umano prima ancora che professionale. "Siccome non poteva più giocare a calcio, sono stato io a dirgli che poteva fare l'allenatore alla squadra nazionale cantanti e lui è stato molto grato", ha raccontato il paroliere. A quel punto la conduttrice ha ricordato che è stato Don Backy a inventare la Squadra Nazionale Cantanti. Ma Mogol ha subito controbattuto: "Dice che l'ha inventata lui? Dice una bugia o ti sbagli tu".

