Dopo un finale con il botto della seconda stagione La forza di una donna, il terzo capitolo si aprirà con un dilemma: dov’è finito Arda? Il ragazzino scomparirà mentre si trova con il padre Emre, e la polizia sembrerà non avere alcuna pista da seguire. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni turche La forza di una donna 3: Emre porta Arda con sé. Dopo qualche giorno in cui la sola idea di essere diventato padre ha turbato Emre, l’uomo decide di fare un passo indietro. Si presenta così a casa di Gulten – la madre di Ceyda – e gli chiede di poter tenere per qualche giorno il piccolo Arda. Emre si presenta così alla festa di circoncisione di Doruk con il bambino, che proprio in quell’occasione può rivedere e abbracciare la madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, trame turche: dov’è finito Arda?

