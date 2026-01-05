Kylie Jenner veste italiano ai Critics Choice Awards | Timothée Chalamet vince e le dedica il discorso

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Critics Choice Awards, Timothée Chalamet ha vinto il premio come Miglior attore, dedicandolo alla compagna Kylie Jenner, presente tra il pubblico. L’attore ha pronunciato un breve discorso in cui ha espresso il suo affetto. La presenza di Jenner ha attirato l’attenzione, sottolineando un momento di intimità tra i due durante la cerimonia.

Timothée Chalamet era con la compagna Kylie Jenner ai Critics Choice Awards. Ha vinto come Miglior attore e le ha detto "Ti amo" dal palco ritirando il premio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

