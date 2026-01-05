Kylie Jenner veste italiano ai Critics Choice Awards | Timothée Chalamet vince e le dedica il discorso
Durante i Critics Choice Awards, Timothée Chalamet ha vinto il premio come Miglior attore, dedicandolo alla compagna Kylie Jenner, presente tra il pubblico. L’attore ha pronunciato un breve discorso in cui ha espresso il suo affetto. La presenza di Jenner ha attirato l’attenzione, sottolineando un momento di intimità tra i due durante la cerimonia.
