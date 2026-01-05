Investimento mortale a Sordio fermo convalidato per Simone Severgnini | è accusato di omicidio volontario Il suo avvocato | Non voleva fargli del male

A Sordio, in provincia di Lodi, proseguono le indagini sull’investimento mortale avvenuto in via Turati. Simone Severgnini, accusato di omicidio volontario, è stato convalidato in fermo. Il suo avvocato ha dichiarato che l’uomo non voleva causare danni. La vicenda ha coinvolto e scosso profondamente la comunità locale, che attende sviluppi giudiziari.

Sordio (Lodi), 5 gennaio 2025 – Proseguono gli sviluppi giudiziari sull'investimento mortale avvenuto a Sordio, in via Turati, costato la vita a un uomo e che ha profondamente scosso la comunità locale. Nella giornata di oggi, al Tribunale di Lodi, si è svolto l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Simone Severgnini, classe 1973, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, fermo che è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. L'uomo è assistito dall'avvocato Ferdinando Mauro Miranda, del foro di Milano. Al termine dell'udienza, resta ora da attendere la decisione del giudice in merito alla misura da applicare a carico dell'indagato, che verrà comunicata a breve.

