In Sardegna gelo e mareggiate neve arriva anche in collina

In Sardegna, dopo un inizio d'anno con temperature miti, si prevede un cambiamento climatico con l'arrivo di gelo, mareggiate e neve, anche in zone collinari. Le condizioni meteorologiche si intensificano, portando un clima più freddo e variabile. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le nuove sfide climatiche nella regione.

Dopo un avvio d'anno caratterizzato da temperature miti, la Sardegna si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico. L'isola sta infatti per essere investita da una vasta perturbazione di origine polare e scandinava che, attraversando l'Europa, raggiungerà il Mediterraneo coinvolgendo pienamente il territorio regionale con piogge, neve e un sensibile calo termico. Secondo i meteorologi della base dell'Aeronautica militare di Decimomannu, già nelle prossime ore la Sardegna entrerà in una fase di marcata instabilità. Le prime precipitazioni sono attese dalla notte, con una breve tregua nella giornata del 6 gennaio, prima di una nuova intensificazione dei fenomeni a partire dalla sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Sardegna gelo e mareggiate, neve arriva anche in collina Leggi anche: Da giovedì arriva il freddo: “Neve in collina e temperature giù anche di 10 gradi” Leggi anche: Da giovedì arriva il freddo: “Neve in collina e temperature giù anche di 10 gradi” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Allerta Meteo, stasera inizia l’irruzione di gelo polare: San Silvestro di maltempo al Centro/Sud con neve a quote bassissima. Grande GELO a Capodanno!; Meteo, Vento Forte e Burrasca in arrivo: tra 24 ore ondata di GELO. L’inverno si prende la Sardegna: in arrivo neve a bassa quota e gelo artico - Il clima insolitamente mite che ha caratterizzato l'esordio di questo 2026 sta per lasciare il posto a una cruda realtà invernale. algheroeco.com

Gelo artico sull’Italia, maltempo in arrivo: piogge torrenziali e neve a bassa quota sorprendono l’Epifania - Gelo artico in arrivo: crollo termico, piogge diffuse e neve a bassa quotaItalia attesa da un’irruzione di gelo artico con rapido crollo termico. assodigitale.it

Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo - L'irruzione di aria artica porterà un brusco calo delle temperature con piogge, temporali e neve fino in pianura nel Nord Italia ... ilfattoquotidiano.it

Sardegna, arriva il freddo scandinavo: dopo l’Epifania gelo, pioggia e neve x.com

Sardegna sotto la pioggia e sferzata dal gelo: il Capodanno 2026 segna il ritorno del vero inverno Il meteorologo Mario Giuliacci annuncia tre perturbazioni in arrivo: piogge diffuse sull'Isola tra il 30 e il 31 dicembre, seguite da un drastico crollo termico - facebook.com facebook

