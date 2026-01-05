Gianni Vernetti | La caduta di Maduro? Un colpo durissimo all’alleanza delle autocrazie

Nel luglio 2024, Nicolás Maduro dichiarò di aver vinto le elezioni presidenziali in Venezuela con il 51,4%, mentre l’opposizione sosteneva di aver ottenuto il 67,8%. La comunità internazionale, inclusi i Paesi occidentali e le istituzioni multilaterali, non riconobbe i risultati ufficiali, evidenziando le tensioni politiche e le sfide della legittimità democratica nel paese.

Quando nel luglio del 2024 Nicolás Maduro si proclamò vincitore delle presidenziali con il 51,4% dei voti, mentre l’opposizione rivendicava il successo elettorale con il 67,8%, il risultato non fu riconosciuto dai Paesi occidentali e dalle istituzioni multilaterali. Il dittatore ricevette invece i complimenti da Russia, Cina e Repubblica islamica. È questa la strategia di Donald Trump, attaccare Caracas perché le onde d’urto arrivino fino a Mosca, Pechino e Teheran? «Esattamente. Le tre autocrazie sono i veri padroni politici del Paese sudamericano e il blitz americano ha inflitto loro un colpo durissimo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

