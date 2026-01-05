Gatti ed elettricità statica un rapporto complicato | ecco perché accarezzarli in inverno ti fa prendere la scossa

Durante l'inverno, è comune sperimentare scosse elettriche quando si accarezza il proprio gatto. Questo fenomeno è causato dall'accumulo di elettricità statica nel pelo del felino, favorito dall’aria secca e dai movimenti di sfregamento. Comprendere le ragioni di questa situazione può aiutare a prevenire fastidi e a mantenere un rapporto sereno con il proprio animale, anche durante i mesi più freddi.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.