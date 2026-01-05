Gatti ed elettricità statica un rapporto complicato | ecco perché accarezzarli in inverno ti fa prendere la scossa

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'inverno, è comune sperimentare scosse elettriche quando si accarezza il proprio gatto. Questo fenomeno è causato dall'accumulo di elettricità statica nel pelo del felino, favorito dall’aria secca e dai movimenti di sfregamento. Comprendere le ragioni di questa situazione può aiutare a prevenire fastidi e a mantenere un rapporto sereno con il proprio animale, anche durante i mesi più freddi.

Accarezzare il gatto, soprattutto in inverno, può farti prendere la scossa: pelo, strofinio e aria secca favoriscono l’elettricità statica e l'accumulo di cariche elettriche sul mantello del micio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il rimedio anti-freddo dell’inverno è piccolo, compatto e ti fa risparmiare. Ed è anche un oggetto di design che metti dove vuoi

Leggi anche: Sai perché la fiamma non fa ombra? Ecco la spiegazione che non ti aspetti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ci sono 65 milioni di animali nelle case degli italiani, i gatti aumentano di un milione: i numeri del Rapporto Assalco Zoomark - Il mercato del pet food, trainato da prodotti di qualità e dall'attenzione al benessere animale, ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.