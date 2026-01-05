Escursione sui Monti di Bastia

Vieni a scoprire i Monti di Bastia sabato 24 gennaio con un'escursione di gruppo lungo il Sentiero dei Bersaglieri. Il percorso attraversa i monti Viale, Spinazzola e Sereo, offrendo un’occasione per conoscere il paesaggio e la natura locale in modo tranquillo e rispettoso. Un’opportunità per trascorrere qualche ora all’aperto, immersi nella tranquillità delle montagne, in compagnia di appassionati di escursionismo.

Sabato 24 Gennaio, camminata di gruppo lungo il Sentiero dei Bersaglieri, tra i monti Viale, Spinazzola e Sereo. Insieme alla guida Sara ci avvicineremo al mondo dell'escursionismo, con consigli e buone pratiche per affrontare i sentieri in sicurezza, rispettare la natura e vivere l'esperienza al.

