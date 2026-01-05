Domenico D’Alterio ha smesso di fare l’operaio dopo il GF | Vorrei recitare non ho problemi con le telecamere
Domenico D’Alterio, conosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha annunciato di aver abbandonato la sua precedente professione di operaio. Dopo l’esperienza televisiva, esprime il desiderio di intraprendere una carriera nel campo della recitazione, senza timori legati alle telecamere. La sua scelta segna un nuovo percorso, orientato alla possibilità di esprimersi artisticamente e di affrontare sfide diverse rispetto al passato.
Finito il Grande Fratello, Domenico D’Alterio comunica di non essere tornato a fare il lavoro che faceva prima di entrare nella casa. Ormai ex operaio, confida di desiderare un posto al sole nel mondo della televisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Domenico D'Alterio trascorre il Capodanno lontano dalla figlia, web critico: https://blstg.news/e0gq/ Domenico D'Alterio è finito al centro di una polemica sul web, poiché l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di trascorrere il Capodanno lontano da s - facebook.com facebook
