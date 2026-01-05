Controlli nei pressi delle scuole a Galatone tornano in servizio i vigili azzurri

A Galatone, con l’avvio delle attività scolastiche dopo le ferie natalizie, tornano in servizio i controlli dei vigili azzurri nelle vicinanze delle scuole. Questa misura, annunciata dal sindaco Flavio Filoni, mira a garantire maggiore sicurezza e ordine nel percorso degli studenti, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e comunità locale. Un intervento che si inserisce nell’attenzione costante alla tutela dei più giovani e alla qualità della vita scolastica.

GALATONE - Con la ripresa delle attività scolastiche, dopo la pausa natalizia, novità in vista per l'istituto comprensivo del Polo 1 di Galatone che, come annunciato dal sindaco Flavio Filoni, si arricchirà di un servizio accessorio, e al tempo stesso prezioso, per la comunità scolastica e per le famiglie.

