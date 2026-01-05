Commento al Vangelo di oggi 5 gennaio 2026 | Gv 1,43-51

Il passo del Vangelo di oggi, Giovanni 1,43-51, ci invita a riflettere sulla chiamata di Gesù e sulla scoperta della sua presenza nella vita quotidiana. Attraverso questo brano, possiamo meditare sulla fede e sull’accoglienza del Signore, lasciandoci guidare dalla sua parola. Iniziamo la giornata con serenità, approfondendo il significato di questa narrazione e lasciando che essa ci accompagni nel nostro cammino di fede.

Meditiamo il Vangelo del 5 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo» Lunedì del Tempo di Natale Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,43-51 In quel tempo,.

30 secondi di Vangelo - 5 gennaio 2026

